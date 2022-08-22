Финская компания Fennovoima подала в суд на "Росатом"

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Финская энергетическая компания Fennovoima, которая являлась заказчиком по проекту АЭС "Ханхикиви 1", подала иск в суд на "Росатом". Об этом пишет Helsingin Sanomat.

"В общей сложности сумма претензий на сегодняшний день составляет менее двух миллиардов евро", – уточнил гендиректор компании Йоахим Шпехт.

По его словам, в эту сумму входят возвращение выплаченного финской стороной аванса на 800 миллионов евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро. Шпехт также добавил, что "Росатом" еще не обращался в суд, однако, по его мнению, иск российской стороны не заставит себя ждать.

В начале мая текущего года Fennovoima расторгла контракт на строительство в Финляндии АЭС "Ханхикиви 1", заключенный с "Росатомом". Проект предусматривал строительство одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1 200 мегаватт.

Позднее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что у "Росатома" есть возможность вернуть деньги, затраченные на проект АЭС "Ханхикиви 1". По его словам, для этого "Росатому" потребуется пройти через целый ряд юридических процедур, однако у госкорпорации есть необходимый опыт.