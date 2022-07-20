РФ оспорит в арбитраже разрыв Финляндией контракта по АЭС

Фото: ТАСС/Михаил Метцель



Российская сторона оспорит в арбитраже прекращение действия Финляндией контракта по АЭС "Ханхикиви 1", сообщил РИА Новости торговый представитель РФ в Хельсинки Антон Логинов.

По словам торгпреда, "Росатом" делал попытки решить вопрос дипломатическим путем, однако Финляндия эту инициативу отвергла.

"Значит, делом займется международный арбитраж, и мы надеемся, что, даже несмотря на текущую непростую ситуацию, данное дело будет рассмотрено беспристрастно", – заявил он.

Логинов назвал разрыв контракта вопиющим случаем, так как торговое представительство вело проект и оказывало ему поддержку с 2013 года, в том числе РФ была и на связи с местной администрацией.

Он отметил, что законтрактовано было 90% техники, а вложено около 1,7 миллиарда евро. Причем Россия обязательства исполняла полностью.

В начале мая текущего года Fennovoima расторгла контракт на строительство в Финляндии АЭС "Ханхикиви 1", заключенный с "Росатомом". Проект предусматривал строительство одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1 200 мегаватт.

Позднее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что у "Росатома" есть возможность вернуть деньги, затраченные на проект АЭС "Ханхикиви 1". По его словам, для этого "Росатому" потребуется пройти через целый ряд юридических процедур, однако у госкорпорации есть необходимый опыт.