"Росатом" подал 6 исков по ситуации вокруг строительства финской АЭС

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Заявление главы Fennovoima Йоахима Шпехта о том, что "Росатом" еще не начал разбирательство из-за расторжения контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

"На сегодняшний день со стороны "Росатома" подано уже шесть исков на общую сумму три миллиарда долларов. Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию", – отметили в компании.

Ранее в понедельник стало известно, что финская энергетическая компания Fennovoima, которая являлась заказчиком по проекту "Ханхикиви-1", подала иск в суд на "Росатом". Сумма претензий составляет менее двух миллиардов евро. Туда входит в том числе выплаченный финской стороной аванс на 800 миллионов евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро.

Как отмечал при этом гендиректор компании Йоахим Шпехт, российская сторона якобы еще не подала ни одного искового заявления.

В начале мая текущего года Fennovoima расторгла контракт на строительство в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1", заключенный с "Росатомом". Проект предусматривал строительство одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1 200 мегаватт.

Позднее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что у "Росатома" есть возможность вернуть деньги, затраченные на проект АЭС "Ханхикиви-1". По его словам, для этого "Росатому" потребуется пройти через целый ряд юридических процедур, однако у госкорпорации есть необходимый опыт.

