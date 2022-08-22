"Росатом" подал 6 исков по ситуации вокруг строительства финской АЭС

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Заявление главы Fennovoima Йоахима Шпехта о том, что "Росатом" еще не начал разбирательство из-за расторжения контракта на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии, не соответствует действительности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
"На сегодняшний день со стороны "Росатома" подано уже шесть исков на общую сумму три миллиарда долларов. Детали исковых заявлений являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию", – отметили в компании.
Ранее в понедельник стало известно, что финская энергетическая компания Fennovoima, которая являлась заказчиком по проекту "Ханхикиви-1", подала иск в суд на "Росатом". Сумма претензий составляет менее двух миллиардов евро. Туда входит в том числе выплаченный финской стороной аванс на 800 миллионов евро и платежи по процентам на 200 миллионов евро.
Как отмечал при этом гендиректор компании Йоахим Шпехт, российская сторона якобы еще не подала ни одного искового заявления.
В начале мая текущего года Fennovoima расторгла контракт на строительство в Финляндии АЭС "Ханхикиви-1", заключенный с "Росатомом". Проект предусматривал строительство одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+ мощностью 1 200 мегаватт.
Позднее глава "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что у "Росатома" есть возможность вернуть деньги, затраченные на проект АЭС "Ханхикиви-1". По его словам, для этого "Росатому" потребуется пройти через целый ряд юридических процедур, однако у госкорпорации есть необходимый опыт.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: