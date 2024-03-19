19 марта, 16:47Экономика
"Черноголовка" приобрела российскую структуру компании детского питания Kraft Heinz
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Группа "Черноголовка" завершила сделку по покупке российского бизнеса компании детского питания Kraft Heinz. Об этом сообщается на сайте группы.
"Приобретателем в сделке выступила холдинговая компания группы "Черноголовка" – АО "Аквалайф ресурс", – говорится в сообщении.
Условия сделки подразумевают переход двух комбинатов детского питания в Иванове и Георгиевске в собственность "Черноголовки".
До этого акционеры Polymetal International утвердили продажу активов РФ компании АО "Мангазея Плюс". Документ одобрили 96,74% участников голосования. Согласно подсчетам, российские активы оценили в 3,69 миллиарда долларов.
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