British American Tobacco продаст бизнес в РФ местному менеджменту

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Производитель никотиновой продукции British American Tobacco (BAT) подписал соглашение о продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, который возглавил местный менеджмент. Об этом сообщается на сайте компании.

Сделку планируется закрыть в течение следующего месяца. После этого активы переименуют в ITMS Group. Новый документ предполагает сохранение трудовых условий специалистов в течение двух лет после закрытия сделки.

Ранее стало известно, что производитель продуктов питания Kraft Heinz продаст свой российский бизнес по выпуску детских каш и пюре компании "Черноголовка".

Сделка будет включать бренды "Умница" и "Сами с усами", а также предприятия в Георгиевске и Иванове. Помимо этого, новый владелец в течение переходного периода сможет выпускать продукцию под брендом Heinz Baby.