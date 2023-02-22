Philip Morris сохранит бизнес в РФ при отсутствии покупателя

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Philip Morris International, которой принадлежат бренды Marlboro, L&M и IQOS, продолжит работать в России, если не найдет покупателя, готового приобрести бизнес на удовлетворительных условиях. Об этом в интервью Financial Times заявил исполнительный директор табачной компании Яцек Ольчак.

"Я не могу просто <...> все это бросить. Эти их (акционеров. – Прим. ред.) деньги, а не мои. <...> Если бы у меня был покупатель, который бы мог осуществить необходимые транзакции, то да, мы бы на это пошли", – сказал он.

Компания оценивает свои российские активы в 2,6 миллиарда долларов. При этом Ольчак считает шансы продать бизнес в РФ за близкую к этому сумму минимальными. Производителю выгоднее оставить все, как есть, считает он.

По его словам, если компания сможет продать активы, то все равно будет настаивать на возможности выкупить их обратно после нормализации ситуации. При этом обвинения в том, что Philip Morris якобы поддерживает СВО, платя налоги в РФ, Ольчак отверг, отметив, что компания оказалась заложницей ситуации.

В марте прошлого года Philip Morris International объявила о приостановке инвестиций в России. Компания также отменила запуск новых продуктов, прекратила коммерческую и производственную деятельность.

Летом стало известно, что концерн может приблизиться к принятию решения о реструктуризации бизнеса в РФ до конца 2022 года, однако этого так и не произошло.



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