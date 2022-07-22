Philip Morris может приблизиться к решению о реструктуризации в РФ к концу года

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Американский табачный концерн Philip Morris International (PMI) может приблизиться к принятию решения о реструктуризации бизнеса в России к концу текущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

"Компания продолжает рассматривает варианты реструктуризации и может приблизиться к решению до конца года", – говорится в сообщении.

Ранее исполнительный директор компании Яцек Ольчак рассказал, что Philip Morris International планирует покинуть российский рынок ближе к концу 2022 года.

9 марта концерн Philip Morris International объявил о приостановке инвестиций в России. Компания отменила запуск новых продуктов, инвестиции в инновации, коммерческую и производственную деятельность.

В конце июня Ольчак заявлял, что концерн до сих пор пытается продать свои российские активы из-за трудностей с организацией данного процесса. В частности, руководству было непонятно, какой именно орган власти РФ должен одобрить сделку по продаже активов и что необходимо для этого сделать.

Philip Morris имеет в России свыше 3,2 тысячи сотрудников. Компания владеет табачной фабрикой в Ленинградской области. PMI включает в себя бренды Marlboro, L&M, Bond Street, Parliament и прочие. Кроме того, концерн производит табачные стики для своих систем нагревания табака IQOS.

