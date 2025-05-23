Минобороны требует взыскать с РЖД более 30 млн рублей по новым искам

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Минобороны РФ потребовало взыскать более 30 миллионов рублей с ОАО "Российские железные дороги" по серии новых исков, которые были поданы в мае в Арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы.

Всего оборонное ведомство подало восемь новых исковых заявлений. Суд уже успел принять часть из них к производству. Суть претензий Минобороны к РЖД не раскрывается.

В марте этого года министерство обороны РФ уже подавало серию исков к РЖД на общую сумму более 90 миллонов рублей. Сумма самого крупнейшего иска составляет 34 миллиона 323 тысячи рублей.

Ранее Минобороны также подало исковое заявление в Арбитражный суд Москвы с требованием взыскать 2,6 миллиарда рублей с судостроительного завода "Вымпел".