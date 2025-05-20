В Севастополе возбуждено дело о хищении более чем 176 млн рублей на гособоронзаказе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Севастополе возбуждено уголовное дело о хищении более 176 миллионов рублей при выполнении гособоронзаказа. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По данным ведомства, в период с 2023 по 2024 год Минобороны РФ подписало контракт с индивидуальным предпринимателем Виктором Бойчуком на поставку древесины. Однако бизнесмен передавал подложные документы о качестве и стоимости собственной продукции. Таким образом он похитил более 176 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о хищении бюджетных средств при выполнении гособоронзаказа. Суд арестовал Бойчука. При этом сотрудники СК продолжают проводить расследование по данному делу.

Ранее бывший банкир Международного промышленного банка Сергей Пугачев был заочно приговорен к 14 годам тюрьмы за хищение 28,7 миллиарда рублей. Также, согласно решению суда, с мужчины должны взыскать всю растраченную сумму в качестве возмещения материального ущерба.

Согласно материалам дела, в 2008–2009 годах Пугачев в составе преступной группы, куда входили председатель исполнительной дирекции банка Александр Диденко и гендиректор ОПК "Девелопмент" Дмитрий Амунц, присвоил 28,7 миллиарда рублей.

