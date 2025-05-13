Тверской суд Москвы заочно приговорил экс-банкира Пугачева к 14 годам

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Бывший банкир Международного промышленного банка Сергей Пугачев заочно осужден Тверским судом Москвы на 14 лет лишения свободы за хищение 28,7 миллиарда рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

"Гражданский иск потерпевшего удовлетворить, взыскать с осужденного Пугачева 28,7 миллиарда рублей в счет погашения материального ущерба", – сказано в приговоре, сообщает ТАСС.

Согласно материалам дела, в 2008–2009 годах владелец банка Пугачев в составе преступной группы, куда входили председатель исполнительной дирекции банка Александр Диденко и гендиректор ОПК "Девелопмент" Дмитрий Амунц, присвоил 28,7 миллиарда рублей.

Также в 2010 году и. о. председателя исполнительной дирекции банка Марина Илларионова по указанию Пугачева подписала соглашения о расторжении договоров о залоге по ранее выданным кредитам. Это лишило банк возможности вовремя вернуть средства, в результате чего ущерб превысил 64,5 миллиарда рублей, что привело к банкротству кредитной организации.

Пугачев, имеющий французское гражданство, скрылся от правосудия и находится в международном розыске. Власти Франции отказали России в его экстрадиции. Его сообщники – Диденко, Амунц и Илларионова – ранее уже были осуждены.

Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года, а в январе 2011 года было возбуждено уголовное дело. Следствие квалифицировало действия не установленных на тот момент руководителей банка по статье УК РФ "неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство".