Фигурантам дела о хищении 28 млрд рублей у "Межпромбанка" предъявили обвинение

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Следственные органы предъявили обвинение двум фигурантам дела о хищении 28 миллиардов рублей у "Межпромбанка".

Речь идет о замглавы Ростуризма Дмитрие Амунце и управляющем Краснопресненским отделением Сбербанка Александре Диденко. В 2008-2009 годах Амунц и Диденко занимали должности главы ЗАО "ОПК Девелопмент" и председателя исполнительной дирекции "Межпромбанка" соответственно. Еще один обвиняемый - Сергей Пугачев - объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, обвиняемые создали преступную группировку, которая похитила 28 миллиардов рублей. Диденко обвиняют по статье "Присвоение или растрата в особо крупном размере", а Амунца - за "Пособничество в присвоении или растрате".

Напомним, 26 августа суд заключил Диденко под стражу до 20 октября. Амунц и Диденко были задержаны 25 августа. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.