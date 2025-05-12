Бывший президент "Башнефти" заочно арестован по делу о мошенничестве

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Экс-президент "Башнефти" и бывший член Совфеда РФ Виктор Хорошавцев заочно арестован на два месяца по предъявленному ему обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом РИА Новости рассказали в Тверском суде Москвы.

Мера пресечения вступит в силу с момента задержания Хорошавцева в России или тогда, когда он будет экстрадирован в страну. Кроме того, бывший президент "Башнефти" объявлен в международный розыск.

Ранее суд приговорил бывшего заместителя начальника управления специальной пожарной охраны МЧС РФ Дмитрия Даудашвили к 15 годам колонии строгого режима по делу о получении взятки. Кроме того, ему назначен штраф в размере 63 миллионов рублей. Также он не сможет занимать должности на госслужбе в течение 10 лет.

По версии следствия, Даудашвили получал взятки за общее покровительство по службе от начальника 36-го спецуправления МЧС в Алтайском крае Виктора Великодного, который затем привлекался к ответственности за коррупционные преступления. Мужчина вину не признал.

