Защита генерала Попова обжаловала приговор

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обжаловала приговор суда. Об этом заявил адвокат Сергей Буйновский, передает ТАСС.

"В суд подана апелляционная жалоба на приговор", – сказал он.

Сторона защиты посчитала приговор генералу несправедливым и призвала оправдать его.

24 апреля суд признал Попова виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, поэтому приговорил его к 5 годам колонии и штрафу в 800 000 рублей. Также мужчину лишили воинского звания.

Выяснилось, что генерал и бывший замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков похитили свыше 1 700 тонн металлопроката военного назначения, а также сфальсифицировали документы.

В итоге украденный металл был реализован бизнесменом Сергеем Моисеевым, которого уже приговорили 4 годам лишения свободы. Всего государству был нанесен ущерб в свыше 100 миллионов рублей.

Попов свою вину не признал, но попросил суд отправить его на службу в зону спецоперации. Его просьба не была удовлетворена, так как на фронте якобы не было свободных должностей, отмечал адвокат генерала.

