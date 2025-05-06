06 мая, 13:06Политика
Защита генерала Попова обжаловала приговор
Фото: ТАСС/Алексей Потицкий
Защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обжаловала приговор суда. Об этом заявил адвокат Сергей Буйновский, передает ТАСС.
"В суд подана апелляционная жалоба на приговор", – сказал он.
Сторона защиты посчитала приговор генералу несправедливым и призвала оправдать его.
24 апреля суд признал Попова виновным в особо крупном мошенничестве и служебном подлоге, поэтому приговорил его к 5 годам колонии и штрафу в 800 000 рублей. Также мужчину лишили воинского звания.
Выяснилось, что генерал и бывший замкомандующего войсками Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков похитили свыше 1 700 тонн металлопроката военного назначения, а также сфальсифицировали документы.
В итоге украденный металл был реализован бизнесменом Сергеем Моисеевым, которого уже приговорили 4 годам лишения свободы. Всего государству был нанесен ущерб в свыше 100 миллионов рублей.
Попов свою вину не признал, но попросил суд отправить его на службу в зону спецоперации. Его просьба не была удовлетворена, так как на фронте якобы не было свободных должностей, отмечал адвокат генерала.