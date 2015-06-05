Экс-сенатору Пугачеву предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями

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Следственный комитет России выявил новый эпизод в деле бывшего руководителя и совладельца Межпромбанка. В отношении экс-сенатора Сергея возбуждено дело о злоупотреблении полномочий, передает пресс-служба СКР.

По версии следствия, в 2009 году банк выдал 120 кредитов подконтрольным Сергею Пугачеву организациям на сумму более 64 миллиардов рублей. В качестве меры обеспечения этих кредитов были заключены договоры залога 100% акций ОРК Mining Limited (Cyprus), которой фактически принадлежала ЗАО "Енисейская промышленная корпорация". Последняя занималась проектом по разработке Элегестского угольного месторождения.

Затем, в 2010 году, по указанию Пугачева, который знал, что кредиты не вернут, были расторгнуты и договоры о залоге. После этого Пугачев смог беспрепятственно распоряжаться активом.

Ранее экс-сенатора уже заочно обвинили в причастности к присвоению 28 миллиардов рублей, выданных Банком России в качестве беззалоговых кредитов.

Напомним, что Межпромбанк лишился лицензии и был признан банкротом в конце 2010 года, а в январе 2011 года было возбуждено уголовное дело. Следствие квалифицировало действия не установленных на тот момент руководителей банка по статье УК РФ "неправомерные действия при банкротстве и преднамеренное банкротство".

Позже в деле появились некие фигуранты, но имя Пугачева среди них не называлось. По данным СМИ, формально среди владельцев банка Пугачев не фигурирует, но именно он считается реальным бенефициаром банка.

У следствия возникли вопросы к экс-сенатору, однако на контакт с правоохранительными органами он не пошел и на повестки не реагировал. В связи с этим его объявили вначале в федеральный, а затем, выяснив, что он находится за границей, инициировали и процесс объявления в международный розыск.