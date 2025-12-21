Врачи прооперировали пострадавшего в результате взрыва в Химках подростка

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Подростка, который пострадал в результате взрыва неизвестного устройства в подмосковных Химках, прооперировали и перевели в реанимацию, сообщила в своем телеграм-канале детский омбудсмен Ксения Мишонова.

По ее словам, состояние подростка сейчас стабильное. В настоящее время в больнице с ним находится его мама.

О взрыве неизвестного устройства в подмосковных Химках стало известно 20 декабря. В результате случившегося один подросток погиб, а еще один пострадал. Также травмы получила 51-летняя женщина, которая находилась поблизости.

Пострадавших госпитализировали, в настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В Минздраве Московской области уточнили, что состояние одного из пострадавших оценивалось как тяжелое, а второго – как средней степени тяжести.

В МВД предположили, что взорвавшийся предмет был заранее оснащен взрывным устройством. Позднее уточнялось, что причиной взрыва стало неосторожное обращение с взрывоопасным предметом бытового назначения.

По словам выжившего при взрыве подростка, которые передает телеграм-канал Mash, они с другом просто прогуливались, когда под ногами "что-то сдетонировало".

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники СК проводят следственные мероприятия.