20 декабря, 21:47

Происшествия

Дело возбуждено после гибели подростка при взрыве в Химках

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после того, как при взрыве неустановленного устройства в Химках погиб подросток. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники СК проводят следственные мероприятия. Также в ведомстве предупредили граждан, что в преддверии праздников нужно быть осмотрительными и покупать только сертифицированную пиротехнику.

В свою очередь, подмосковная прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела по факту гибели подростка в Химках.

О гибели подростка от взрыва неизвестного устройства в подмосковных Химках стало известно 20 декабря. Также в результате случившегося травмы получили еще один подросток и 51-летняя женщина, находившаяся поблизости.

Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Как уточнили в Минздраве Московской области, состояние одного из пострадавших оценивается как тяжелое, а второго – как средней степени тяжести.

В МВД предположили, что взорвавшийся предмет был заранее оснащен взрывным устройством. По данным телеграм-канала Mash, выживший при взрыве подросток рассказал, что они с другом просто прогуливались, когда под ногами "что-то сдетонировало".

Врачи провели ампутацию пальцев правой руки пострадавшему в Красногорске школьнику

