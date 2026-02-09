Форма поиска по сайту

09 февраля, 07:18

Происшествия

Силы ПВО сбили 69 БПЛА над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь понедельника, 9 февраля, сбили 69 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

За прошедшую ночь российские силы ПВО перехватили и ликвидировали 28 БПЛА самолетного типа над Курской областью, еще 27 дронов – над Брянской, 5 – над Белгородской и 3 – над Тульской областями.

Кроме того, удалось сбить по 2 беспилотника над Орловской и Калужской областями, а также по 1 одному дрону над Астраханской и Воронежской областями.

Ранее, в ночь на субботу, 7 февраля, дежурные силы ПВО ликвидировали 82 БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Больше всего, 45 воздушных целей, удалось сбить над Волгоградской областью. Также дроны сбили над Брянской, Ростовской, Саратовской, Орловской, Тверской, Курской, Астраханской, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой и Смоленской областями.

