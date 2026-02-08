Лавров прокомментировал строчкой Высоцкого утверждения о "русском следе" в деле Эпштейна

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров с иронией отозвался о попытках обнаружить "русский след" в деле американского финансиста Джеффри Эпштейна.

"Там пытаются искать какие-то "русские следы" во всей этой куче. Как пел Высоцкий, "Проникновенье наше по планете особенно заметно вдалеке", – сказал Лавров в интервью НТВ.

Эпштейн был арестован в 2019 году по обвинению в торговле людьми для сексуальной эксплуатации. Позднее выяснилось, что он умер в тюрьме. Это произошло, предположительно, в результате самоубийства.

В январе 2026 года Минюст США опубликовал свыше 3 миллионов новых страниц документов по делу финансиста. В материалах в том числе упоминались российские политики, включая экс-лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Вместе с тем никакой прямой связи между последним и Эпштейном не было – российский политик упоминался лишь в нескольких публикациях в СМИ, посвященных политике России.