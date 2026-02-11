Производство на бывших заводах Toyota и Volkswagen в РФ могут запустить в 2026 году

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Производство на бывших заводах Toyota в Санкт-Петербурге и Volkswagen в Нижегородской области планируется запустить в 2026 году. Об этом рассказал глава Минпромторга Антон Алиханов в Госдуме, передает ТАСС.

По его словам, ведомство предлагает проработать дополнительные механизмы защиты инвестиций российского бизнеса на случай возможного ухода иностранных компаний. Кроме того, министерство делает упор на увеличение предложения новых моделей отечественных и локализованных зарубежных автопроизводителей на рынке России, добавил Алиханов.

В 2022 году Volkswagen Group остановила свои производства в России, а также прекратила экспортировать в страну автомобили. В 2023-м компания продала российское подразделение бизнеса за 125 миллионов евро. Новым владельцем структуры немецкого автоконцерна в РФ стал дилер "Авилон – Арт-Финанс".

Завод Toyota в Петербурге был передан Aurus. Несмотря на то что японская компания покинула российский рынок, в декабре 2025 года она зарегистрировала в РФ 4 товарных знака – Picnic, Stralet, Toyota IQ и Raize. Кроме того, в январе 2026-го Роспатент одобрил заявку Toyota на регистрацию товарного знака Lexus.