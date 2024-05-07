Завод Toyota в Петербурге передан Aurus

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали Aurus. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, чьи слова передает ТАСС.

По его словам, производство на предприятии запустят до конца 2024 года.

Вместе с тем министр рассказал, что рестайлинговая версия автомобиля Aurus Senat пока производится только для Гаража особого назначения. Коммерческие поставки начнутся с 2025 года.

В свою очередь, предзаказ на электромотоциклы Aurus Merlon уже открыт. Они поступят в продажу в 2025 году, заключил Мантуров.

5 мая Мантуров анонсировал рестайлинг автомобиля Aurus на 2026 и 2030 годы. Он объяснил, что в 2026 году появится более углубленная измененная конструкция самой платформы. Следующий этап будет в 2030 году.

