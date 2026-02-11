Форма поиска по сайту

11 февраля, 11:36

Экономика

Минпромторг выступил за сохранение скидок на маркетплейсах при условии согласия продавцов

Фото: 123RF.com/olgaddemina

Минпромторг РФ считает, что необходимо ограничить влияние цифровых платформ на ценообразование независимых продавцов, но при этом сохранить практику предоставления скидок. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов в ходе заседания комитета Госдумы по промышленности и торговле в преддверии отчета правительства РФ.

"Мы считаем, что предоставление скидки за счет маркетплейса возможно и нужно сохранить, но все-таки нужно получать прямое явное согласие владельцев товара на такого рода скидки. Это важно для сохранения разноформатности торговли", – подчеркнул министр.

Вместе с тем Алиханов отметил, что важно проработать закрепление ответственности маркетплейса за незаконный оборот товаров на своей площадке.

Ранее российские производители продуктов питания и ретейл выступили с инициативой уравнять в правах онлайн-платформы и обычные магазины. Обращение было направлено в аппарат вице-премьера – руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

СМИ писали, что участники рынка попросили запретить маркетплейсам использовать комиссионную схему работы, недоступную для классических торговых сетей, а также запретить платформам вмешиваться в ценообразование продавцов, в том числе путем финансирования скидок.

