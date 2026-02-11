Фото: depositphotos/blacklionder@gmail.com

УВБ-76, известная как радиостанция "Судного дня", вышла в эфир со словом "акрокрен". Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Сообщение можно было услышать в среду, 11 февраля, в 09:05 по московскому времени.

До этого радиостанция передавала сигнал 9 февраля. Тогда в 12:47 по московскому времени прозвучало слово "нищенка".

Также сообщения были зафиксированы 5 февраля. Первая шифровка со словами "вьюнопень" и "анжу" была передана в 11:38 по московскому времени. Далее в 13:06 прозвучало послание "судьбина".

