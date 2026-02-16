"Активные граждане" выбрали лучшие маршруты для прогулок зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Свыше 210 тысяч москвичей с помощью голосования в проекте "Активный гражданин" выбрали самые интересные городские зимние маршруты от турсервиса Russpass. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе ГКУ "Новые технологии управления".

Самым популярным направлением стало путешествие по историческому центру Москвы – за него отдали голоса 28% участников. Маршрут начинается с пешеходной Никольской улицы, проходит через Третьяковский проезд и ведет к Центральному детскому магазину, где можно посетить "Музей детства", отдохнуть и перекусить. Завершается прогулка на фестивальных площадках "Московских сезонов" на Тверской и Манежной площадях.

17% респондентов выбрали маршрут по ВДНХ. Им предлагают посетить музеи "Атом", "Биотех" и центр "Космонавтика и авиация", а также покататься на коньках по Главной аллее и вокруг знаменитых фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок". Кроме того, открыты колесо обозрения "Солнце Москвы" и канатная дорога "Воздушный трамвай".

За прогулку по заснеженному музею-заповеднику Коломенское проголосовали 12% участников. Там можно увидеть копию деревянного дворца царя Алексея Михайловича, церковь Георгия Победоносца, познакомиться с коллекцией изображений святого и сделать панорамные снимки с видом на Москву-реку.

Голосование было организовано проектом "Активный гражданин" совместно с городским комитетом по туризму. Проект работает с 2014 года, его участниками стали уже более 7 миллионов человек, а число проведенных голосований превысило 7 тысяч.

Ранее сообщалось, что для жителей столицы подготовили серию бесплатных аудиоэкскурсий "Гуляем по районам". Они знакомят с нетуристическими маршрутами города. Проект насчитывает уже 45 выпусков, каждый из которых посвящен отдельному району Москвы.