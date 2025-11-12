Мальчик в Красногорске пострадал от взрыва, когда поднял деньги с земли

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мальчик в возрасте около 10 лет пострадал от взрыва, когда поднял денежные купюры с земли в подмосковном Красногорске. Об этом РИА Новости сообщил очевидец, тренер по дзюдо Владимир Шарупич.

По предварительной информации, ребенок возвращался с тренировки домой, когда обнаружил лежавшие рядом с детской площадкой деньги. Когда он наклонился к купюрам, произошел взрыв.

В результате происшествия мальчик получил ранение руки и был срочно госпитализирован в Детский клинический центр имени Рошаля в Красногорске.

СМИ сообщают, что снаряд, который подобрал ребенок, был начинен гвоздями. Отмечается, что на месте взрыва работают следователи. Официальной информации от правоохранительных органов на данный момент не поступало.

Ране пять человек пострадали в результате взрыва газа в Набережных Челнах. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану, хлопок произошел во время приготовления пищи в одном из гаражных кооперативов.

Все пострадавшие самостоятельно обратились за помощью к врачам. Один из них находится в тяжелом состоянии с травмой головы, еще четыре человека – в состоянии средней тяжести с ожогами.