Пять человек пострадали при взрыве газа в Набережных Челнах

Газ взорвался во время приготовления пищи в одном из гаражных кооперативов в Набережных Челнах. В результате случившегося пострадали пять человек, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Татарстану.

По данным ведомства, инцидент произошел в гараже № 10 кооператива "Гудок" на Казанском проспекте. При этом горения после взрыва не последовало. Произошедшее также обошлось без разрушений.

МЧС отметило, что пострадавшие самостоятельно обратились в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии с травмой головы, еще четыре человека – в состоянии средней тяжести с ожогами.

Ранее бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области. В результате пострадали четыре человека. Среди них оказались сотрудники газовой службы, находившиеся в момент ЧП в здании.

На месте был собран оперативный штаб, а в школе № 1 открыт пункт временного пребывания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

