Взрыв газа произошел в доме в Тульской области

Фото: телеграм-канал "Тула Жесть"

Взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Дмитрий Миляев.

Частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля, перекрытия 2-го и 3-го этажей. На месте ЧП работают оперативные службы и глава администрации Геннадий Калина, также выехал зампред регионального правительства Игорь Казенный, сказал глава области.

Пункт временного пребывания размещен в школе № 1 по адресу улица Октябрьская, дом 90.

"На место происшествия направлено 7 бригад скорой помощи, первая прибыла через 12 минут. Двое пострадавших средней степени тяжести направлены в Ефремовскую больницу. Информация по пострадавшим уточняется", – написал Миляев.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, заявили в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Ранее взрыв газа произошел в кафе в Кизилюртовском районе Дагестана, после него пожара не последовало. Строение не было разрушено, однако выбило стекла. Пострадали 4 человека, их доставили в больницу. Врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.