СК РФ завел дело после взрыва газа в жилом доме в Сочи

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб Краснодарский край"

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после взрыва газа в одной из квартир жилого дома в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В настоящее время следователи и криминалисты вместе с экспертами осматривают место происшествия, а также проводят иные мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося. Ход расследования дела находится на контроле в СУ СК России по Краснодарскому краю.

Региональная прокуратура уже организовала проверку по факту произошедшего. По результатам надзорных мероприятий будут приняты меры реагирования, уточнили в пресс-службе ведомства.

Взрыв бытового газа с последующим возгоранием произошел в одной из квартир на 4-м этаже дома на улице Тимирязева в ночь на 25 октября. В результате оказались разрушены стены. Также было повреждено остекление еще трех квартир.

Из-за случившегося погиб 75-летний мужчина, еще трое граждан пострадали и были госпитализированы. Состояние пострадавшей 38-летней женщины и мужчины в возрасте 45–50 лет оценивалось как тяжелое. В свою очередь, 36-летний мужчина получил ушиб бедра.

Также из здания были эвакуированы 70 жильцов. Спустя время пожар, распространившийся на площади 15 квадратных метров, удалось ликвидировать. В городе после произошедшего был введен режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС).

