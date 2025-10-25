В Сочи введен локальный режим ЧС после взрыва бытового газа в жилом доме

Фото: телеграм-канал "Оперативный штаб Краснодарский край"

Режим локальной чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Сочи после взрыва бытового газа в жилом доме. Об этом сообщил в своем телеграм-канале мэр города Андрей Прошунин.

По его словам, сейчас специалисты завершают поквартирные обходы в поврежденном от взрыва газа и пожара доме.

Глава региона также рассказал, что право собственности на жилье граждане получили в 2012 году по решению суда. В настоящее время в пунктах временного размещения после случившегося находятся 28 жильцов, в том числе семь детей.

Информация о пожаре в доме, который расположен на улице Тимирязева, поступила огнеборцам в ночь на 25 октября. В результате они выяснили, что в одной из квартир на 4-м этаже произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием, площадь которого составила 15 квадратных метров.

В связи с этим из здания были эвакуированы 70 жильцов. Изначально, как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, погиб один человек и еще один получил ранения. Однако спустя время оперштаб в своем телеграм-канале уточнил, что пострадали трое граждан. Всех госпитализировали.

Состояние пострадавшей 38-летней женщины и мужчины в возрасте 45–50 лет оценивалось как тяжелое. В свою очередь, 36-летний мужчина получил ушиб бедра.

Через некоторое время пожар удалось ликвидировать. В квартире, где произошел взрыв, оказались разрушены стены. Также было повреждено остекление еще трех помещений. Прошунин пообещал оказать жильцам данного дома всю необходимую помощь.

Ранее при взрыве в частном доме в Волгоградской области два человека погибли и еще один пострадал. Инцидент произошел вечером 10 октября в гараже. По предварительным данным, взрыв мог произойти из-за детонации снаряда, который был найден во время незаконных поисковых работ.

