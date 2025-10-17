Несколько человек пострадали из-за взрыва в жилом доме в Бухаресте

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/igsu.situatiideurgenta

Мощный взрыв произошел в жилом доме в румынской столице Бухаресте, сообщили газете Evenimentul Zilei в департаменте по чрезвычайным ситуациям МВД Румынии.

Как сообщает издание, два верхних этажа восьмиэтажного здания серьезно повреждены, особенно пострадали угловые квартиры. На месте находятся мэр Бухареста и руководители департаментов чрезвычайных ситуаций.

Один из жителей дома сообщил, что накануне чувствовал запах газа в здании. По предварительным данным, причиной стала газовая утечка. В результате инцидента погибли два человека, пострадали 11 жителей, из них четверо получили тяжелые травмы.

Спасатели эвакуировали жильцов и продолжают поиски людей, которые возможно остались в здании. В близлежащем лицее Болинтиняну из-за взрыва были повреждены окна, родителей вызвали забрать детей.

Власти ввели "красный план" – высший уровень мобилизации экстренных служб. На месте работают десять пожарных машин, две автолестницы, спецтехника для деблокировки, три машины скорой помощи, мобильное отделение интенсивной терапии и пункт управления. Также задействована техника химической и радиационной безопасности.

