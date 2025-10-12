Как минимум 16 человек погибли после взрыва на заводе в Теннесси в США

Фото: AP Photo/John Amis

По меньшей мере 16 человек считают погибшими в результате взрыва на предприятии по производству военных взрывчатых веществ в американском штате Теннесси. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на данные местных властей.

Взрыв прогремел на заводе Accurate Energetic Systems утром 10 октября. Причины инцидента все еще не установлены, следователи осматривают выгоревшее здание в поисках возможных улик. Власти штата уже сообщили семьям погибших о трагедии.

Accurate Energetic Systems специализируется на производстве различных взрывчатых веществ для Пентагона и промышленных рынков.

Ранее крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии. По данным местных СМИ, перед возгоранием был слышен взрыв. После случившегося в воздухе не было зафиксировано превышения вредных веществ.

В сентябре в британском городе Суиндон произошел взрыв на складе в промышленной зоне Groundwell Industrial Estate. Правоохранители сразу эвакуировали жителей соседних районов. По словам очевидцев, в момент взрыва они ощутили, как затряслись дома.