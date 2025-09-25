Sky News: взрыв произошел в промышленном районе Англии

Фото: x.com/jonataribas

В британском городе Суиндон произошел взрыв на складе в промышленной зоне Groundwell Industrial Estate, передает Sky News со ссылкой на полицию.

"Чрезвычайные службы работают на месте серьезного инцидента в (графстве. – Прим. ред.) Уилтшир после "мощного взрыва", – говорится в сообщении.

Полиция, пожарные и медики были вызваны на место ЧП в 19:30 по местному времени (21:30 по московскому времени. – Прим. ред.).

По данным телеканала, сейчас правоохранители эвакуируют жителей районов, которые расположены рядом с промзоной. Людей также призвали закрыть окна и не приближаться к промзоне из соображений безопасности.

Как рассказали очевидцы, в момент взрыва они ощутили, как затряслись дома.

Ранее взрыв произошел на улице Пилестредет в столице Норвегии Осло. Там были обнаружены взрывные устройства, одно из которых сдетонировало.

Официальной информации о возможных пострадавших не поступало. Также не уточнялось, о каких именно взрывных устройствах идет речь. При этом СМИ сообщали, что полицейские задержали одного человека по факту произошедшего. Им являлся несовершеннолетний.