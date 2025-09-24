Мощный взрыв прогремел в Осло

Фото: ТАСС/EPA/AMANDA PEDERSEN GISKE

Громкий взрыв произошел на улице Пилестредет в столице Норвегии Осло. Об этом сообщает издание Dagsavisen со ссылкой на местную полицию.

Правоохранители обнаружили на улице несколько взрывных устройств, одно из которых сдетонировало. Местных жителей призвали отойти от окон. Официальной информации о возможных пострадавших при взрыве пока не приводится. Также не уточняется, о каких именно взрывных устройствах идет речь.

Между тем телерадиокомпания NRK утверждает, что полицейские уже задержали одного человека по факту произошедшего. Задержанным является несовершеннолетний. Уточняется, что взрыв произошел в районе, в котором проживает бывший премьер страны Эрна Сульберг.

Ранее взрыв прогремел в баре в испанском Мадриде. В результате него пострадали минимум 24 человека. После инцидента сотрудники пожарных бригад сразу же приступили к работе на месте происшествия.

Еще один мощный взрыв случился до этого на заводе компании Horizon BioFuels в южной части города Фремонт американского штата Небраска. В результате взрыва обрушилось самое высокое здание завода.