Число пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90 человек

Фото: AP Photo/Fernando Llano

Количество пострадавших при взрыве автоцистерны в Мехико выросло до 90 человек. Об этом сообщила глава местного правительства Клара Бругада на своей странице в соцсети X.

Она уточнила, что 10 пострадавших, которые были ранее доставлены в больницы, уже выписаны домой. Также Бругада заявила о гибели 4 человек в результате взрыва.

В свою очередь, президент Мексики Клаудия Шейнбаум на своей странице в соцсети X выразила соболезнования родным погибших и пострадавших.

О взрыве автоцистерны на востоке Мехико стало известно 11 сентября. По предварительным данным, инцидент произошел после того, как грузовик перевернулся на шоссе под эстакадой. После случившегося конструкция сгорела.

Изначально сообщалось о гибели трех человек и 70 пострадавших. Из них 19 находились в тяжелом состоянии. Среди тех, кто получил травмы, также были младенец и двухлетний ребенок. При этом некоторые получили ожоги всего тела. Прокуратура начала расследование произошедшего.

