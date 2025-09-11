Три человека погибли при взрыве автоцистерны с газом в Мексике

Фото: AP Photo/Tristan Velazquez

Автоцистерна взорвалась и сгорела под эстакадой автомагистрали в столице Мексики Мехико. В результате три человека погибли и еще 70 пострадали, некоторые из них получили ожоги всего тела. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на местные власти.

Предварительно, грузовик взорвался после того, как перевернулся на шоссе. Местная прокуратура уже начала расследование произошедшего.

Среди пострадавших были младенец и двухлетний ребенок. Кроме того, 19 раненых находятся в тяжелом состоянии.

