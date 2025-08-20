Неопознанный объект упал и взорвался в Польше

Фото: 123RF/darekszachnowski

Неопознанный объект упал и взорвался в Люблинском воеводстве Польши. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Wiadomosci.

Инцидент произошел ночью в городе Осины. Взрыв повредил оконные стекла в нескольких жилых домах.

Полиция уже обнаружила обгоревшие металлические и пластиковые обломки. Как пояснил представитель польского правительства Адам Шлапка, компетентные службы начали расследование.

В свою очередь, оперативное командование ВС Польши заявило, что в ходе предварительного анализа не зафиксировало нарушений воздушного пространства со стороны Украины и Белоруссии. Объектом детонации могла стать часть старого двигателя с пропеллером.

Ранее жители Астаны заметили неизвестные светящиеся объекты в небе над казахстанской столицей. По словам очевидцев, летящие огни не сопровождались какими-либо звуковыми эффектами.

В Минобороны Казахстана предположили, что данные объекты могли быть входящими в атмосферу обломками космического аппарата или метеоритным потоком. При этом нарушения воздушного пространства Казахстана не выявили.

