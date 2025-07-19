19 июля, 14:38Транспорт
Авария в системе управления полетами произошла в Польше
Фото: ТАСС/Zuma/Jakob Ratz
Авария в системе управления полетами произошла в Польше утром 19 июля, сообщил телеканалу TVN24 пресс-секретарь польского агентства воздушного транспорта Марчин Хадай.
"Мы перешли на резервную систему", – сказал он.
Хадай уточнил, что авария не влияет на посадку самолетов. Кроме того, в некоторых аэропортах ограничено отправление рейсов. Речь в том числе идет о Международном аэропорте имени Фредерика Шопена в Варшаве.
Спустя время пресс-служба крупнейших воздушных ворот Польши, которую цитирует ТАСС, сообщила, что взлеты и посадка осуществляются в штатном режиме. Причины аварии пока не установлены.
В свою очередь, пресс-секретарь МВД Яцек Добжиньский добавил, что глава министерства Томаш Семоняк поручил компетентным органам расследовать причины инцидента.
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