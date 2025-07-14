Аэропорт Саутенд под Лондоном закрыт из-за упавшего самолета

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Аэропорт Саутенд под Лондоном отменил все рейсы и закрылся из-за разбившегося на территории авиагавани бизнес-джета Beechcraft King AirB200. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта в соцсети X.

Отмечается, что воздушная гавань была закрыта на неопределенный срок до дальнейшего уведомления. Все рейсы, запланированные на 14 июля, были отменены.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, чрезвычайных служб и следователи по авиационным инцидентам.

Самолет упал в районе аэропорта практически сразу после взлета. По данным СМИ, бизнес-джет оторвался от земли на скорости чуть менее 200 километров в час, набрал высоту 5 метров и рухнул. Информации о том сколько человек находилось на борту не поступало.

Два самолета, которые на момент инцидента летели в Саутенд, были перенаправлены в другие аэропорты.



