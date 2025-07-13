Самолет упал при взлете из аэропорта под Лондоном

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Самолет упал после взлета из аэропорта Саутенд под Лондоном. Речь идет о бизнес-джете Beechcraft King AirB200, который направлялся в Нидерланды, сообщает The Daily Mail.

По информации издания, воздушное судно должно было взлететь в 15:45 по местному времени (17:45 по московскому), пунктом назначения был указан голландский город Лелистад. В настоящее время нет информации о том, сколько людей находилось на борту.

Согласно данным сервиса Flightradar, после взлета самолет оказался поблизости от взлетно-посадочной полосы. Журналисты считают, что он оторвался от земли на скорости чуть менее 200 километров в час, набрал высоту 5 метров, после чего рухнул.

Уточняется, что запланированные четыре рейса из Саутенда, расположенного в восточном графстве Эссекс, отменены. Два самолета, которые летели в Саутенд, перенаправлены в другие аэропорты – Гатвик и Станстед.

Полиция Эссекса подтвердила факт происшествия. По словам правоохранителей, на месте происшествия работают экстренные службы. Граждан призвали избегать района ЧП на время оперативных мероприятий.

Ранее в итальянском городе Бергамо мужчина погиб после того, как его затянуло в двигатель самолета Airbus A319. Инцидент произошел на рулежной дорожке. После случившегося авиагавань была временно закрыта.