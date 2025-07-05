Diario de Mallorca: минимум 18 человек пострадали при пожаре на борту лайнера в Пальме

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Минимум 18 человек пострадали при пожаре на борту лайнера ирландской авиакомпании Ryanair, который приземлился в аэропорту Пальма-де-Майорка. Об этом сообщает газета Diario de Mallorca.

Самолет приземлился после того, как авиадиспетчерам поступило сообщение о возгорании в салоне. Пассажиры, пытаясь спастись от огня, начали вылезать на крылья лайнера, после чего их эвакуировали. Шестерым пострадавшим потребовалась госпитализация, уточнило издание.

По данным газеты Pais, возгорание произошло в момент, когда воздушное судно еще находилось на земле и готовилось к взлету. Точные причины ЧП не уточняются.

Ранее в Сомали разбился вертолет с восемью людьми на борту. Авиакатастрофа произошла во время посадки воздушного судна в международном аэропорту Аден-Адде. После крушения судна произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.