News18: семь человек погибли в результате падения вертолета в Индии

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Семь человек, включая двухлетнего ребенка, погибли после падения вертолета в индийском штате Уттаракханд, передает телеканал News18.

По данным СМИ, инцидент произошел утром в воскресенье, 15 июня, когда лайнер направлялся в храм Кедарнатха. На борту находились шесть пассажиров и пилот.

Вертолет упал недалеко от Гаурикунда, сообщает индийское агентство ANI со ссылкой на местное управление по делам авиации штата Уттаракханд. Спасатели уже работают на месте ЧП.

Согласно предварительным данным, причиной катастрофы могли стать неблагоприятные погодные условия.

Ранее на севере Сан-Диего, штат Калифорния, упал небольшой самолет Cessna 550. Из-за крушения в районе жилого квартала Мерфи Каньон загорелись около 15 домов. На месте разлилось авиационное топливо, самолет протаранил несколько домов.

В момент инцидента в городе был густой туман. Данных о пострадавших и числе людей на борту нет, но известно, что самолет вмещал до восьми человек.