Жителей Вильнюса призвали эвакуироваться из-за пожара на станции разлива СПГ

Фото: ТАСС/АР/Mindaugas Kulbis

Жителей литовской столицы Вильнюса призвали эвакуироваться из-за пожара на станции разлива сжиженного природного газа (СПГ), сообщает "Газета.ру" со ссылкой на радиостанцию LRT.

Просьбу об эвакуации служба противопожарной безопасности и спасения разослала местным жителям по системе оповещения. Живущие в радиусе одного километра от места происшествия граждане должны покинуть свои дома.

Вагоны с газом компании Orlen Lietuva загорелись 10 сентября. Спустя некоторое время огонь вспыхнул на стационарном резервуаре с газом, вследствие чего угроза взрыва возросла.

Предварительно, в ЧП пострадал один человек, которого госпитализировали. Пожарные бригады приступили к работе на месте происшествия.

По некоторым данным, возгорание могло произойти из-за нарушения правил безопасности труда. При этом Orlen Lietuva подтвердила, что горевшие вагоны принадлежат организации. В некоторых из них находились грузы, отправленные с завода в городе Мажейкяй.

Ранее поезд, предположительно, с опасными материалами сошел с рельсов в округе Пало-Пинто в американском штате Техас. Инцидент произошел над железнодорожным мостом на Коалвилл-роуд. Всего с рельсов сошли около 35 вагонов поезда, принадлежащего компании Union Pacific Railroad.

