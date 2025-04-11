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11 апреля, 11:38

Происшествия

Неизвестные закидали камнями поезд с туристами из Европы в Киргизии

Фото: 123RF/vatelvaleriya

В Киргизии неизвестные лица совершили акт вандализма, закидав камнями поезд с туристами из Европы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Киргизской железной дороги пишет RT.

В результате инцидента в нескольких вагонах были разбиты окна. Сам поезд следовал из города Балыкчи Иссык-Кульской области.

В настоящее время по данному факту организовали проверку, добавили в пресс-службе.

Еще одно ЧП, связанное с проездом, произошло в начале апреля в Красноярском крае. В ходе следования грузового поезда на участке пути между станциями Снежница и Кача в Емельяновском районе произошло возгорание локомотива. Это привело к задержкам движения.

До этого на перегоне Чалганы – Ушумун в Амурской области сошли с рельсов 28 вагонов грузового поезда, столкнувшись с вагонами встречного состава. В результате была повреждена железнодорожная инфраструктура. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения".

Ремонтный поезд сошел с рельсов у станции Рассудово в ТиНАО

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