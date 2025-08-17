SANA: взрыв прогремел в Алеппо на северо-западе Сирии

17 августа, 21:07Происшествия
Фото: 123RF/danielt1994
Взрыв произошел в городе Алеппо на северо-западе Сирии после того, как неизвестный привел в действие взрывное устройство, передает агентство SANA.
Согласно информации СМИ, взрыв прогремел возле пекарни в районе Эль-Майсар. Предварительно, среди мирных жителей пострадавших нет, уточнили в городских службах безопасности.
При этом злоумышленник погиб на месте. Его личность в настоящий момент устанавливают правоохранители.
Ранее мощный взрыв прогремел на заводе компании Horizon BioFuels в южной части города Фремонт американского штата Небраска. В результате взрыва обрушилось самое высокое здание завода. Причины взрыва и информация о возможных пострадавших не поступала.
