SANA: взрыв прогремел в Алеппо на северо-западе Сирии

Фото: 123RF/danielt1994

Взрыв произошел в городе Алеппо на северо-западе Сирии после того, как неизвестный привел в действие взрывное устройство, передает агентство SANA.

Согласно информации СМИ, взрыв прогремел возле пекарни в районе Эль-Майсар. Предварительно, среди мирных жителей пострадавших нет, уточнили в городских службах безопасности.

При этом злоумышленник погиб на месте. Его личность в настоящий момент устанавливают правоохранители.

Ранее мощный взрыв прогремел на заводе компании Horizon BioFuels в южной части города Фремонт американского штата Небраска. В результате взрыва обрушилось самое высокое здание завода. Причины взрыва и информация о возможных пострадавших не поступала.