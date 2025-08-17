Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 августа, 21:07

Происшествия
Главная / Новости /

SANA: взрыв прогремел в Алеппо на северо-западе Сирии

Взрыв прогремел в Алеппо на северо-западе Сирии – СМИ

Фото: 123RF/danielt1994

Взрыв произошел в городе Алеппо на северо-западе Сирии после того, как неизвестный привел в действие взрывное устройство, передает агентство SANA.

Согласно информации СМИ, взрыв прогремел возле пекарни в районе Эль-Майсар. Предварительно, среди мирных жителей пострадавших нет, уточнили в городских службах безопасности.

При этом злоумышленник погиб на месте. Его личность в настоящий момент устанавливают правоохранители.

Ранее мощный взрыв прогремел на заводе компании Horizon BioFuels в южной части города Фремонт американского штата Небраска. В результате взрыва обрушилось самое высокое здание завода. Причины взрыва и информация о возможных пострадавших не поступала.

Взрыв прогремел в Баку на территории киностудии "Азербайджанфильм"

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика