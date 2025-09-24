24 сентября, 20:27Происшествия
Посылка взорвалась на почте в Санкт-Петербурге
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Посылка взорвалась на почте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, передает РИА Новости.
Инцидент произошел 24 сентября в 18:45 в отделении, которое расположено на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе. Десять сотрудников почты эвакуировались из здания до прибытия спасателей.
В результате случившегося никто не пострадал. Также не было выявлено никаких повреждений в здании. В настоящее время выясняется причина взрыва посылки.
Ранее мощный взрыв прогремел на заводе компании Horizon BioFuels в южной части города Фремонт американского штата Небраска. По данным СМИ, в результате обрушилось самое высокое здание завода. Причины взрыва неизвестны.
Новости мира: более 20 человек пострадали при взрыве в баре в Мадриде