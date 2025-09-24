Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посылка взорвалась на почте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по городу, передает РИА Новости.

Инцидент произошел 24 сентября в 18:45 в отделении, которое расположено на проспекте Обуховской Обороны в Невском районе. Десять сотрудников почты эвакуировались из здания до прибытия спасателей.

В результате случившегося никто не пострадал. Также не было выявлено никаких повреждений в здании. В настоящее время выясняется причина взрыва посылки.

