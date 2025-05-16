ТАСС: причиной взрыва на заводе в Башкирии стало нарушение технологического процесса

Фото: телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Нарушение технологического процесса могло стать причиной взрыва на заводе "Свеча" в башкирском Салавате. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

По предварительным данным, из-за нарушения произошла разгерметизация печи для парафина, рассказал собеседник агентства.

В городскую больницу Салавата в настоящее время доставлены два пациента, указал глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин. По его информации, 43-летний мужчина находится в реанимации, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

Один человек после осмотра врачей направлен в ожоговое отделение городской больницы Стерлитамака. В это же медучреждение поступил еще один пациент, он находится в реанимации в тяжелом состоянии, рассказал министр.

Взрыв на заводе прогремел 16 мая. В результате здание частично обрушилось на площади 30 на 30 метров. На месте ЧП задействованы 43 специалиста и 17 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС РФ и 9 единиц техники ведомства.

По факту случившегося будет проведена проверка исполнения закона о промышленной безопасности, а также соблюдение законодательства в области охраны труда, уточнили в прокуратуре Башкирии. При наличии оснований могут быть приняты меры прокурорского реагирования.