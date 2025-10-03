Пожар вспыхнул на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в США

Фото: ТАСС/АР/Ethan Swope

Крупный пожар произошел на нефтеперерабатывающем заводе Chevron в Южной Калифорнии, США. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на Fox 11.

По данным Los Angeles Times, перед возгоранием был слышен взрыв, передает "Газета.ру". Отмечается, что инцидент произошел вечером в четверг, 2 октября, в городе Эль-Сегундо. Причина ЧП в настоящий момент не установлена.

Сейчас пожар уже локализован, заявил глава округа Лос-Анджелес Холли Митчелл телеканалу CBS News, пишет RT. Для жителей Эль-Сегундо и соседних районов опасности нет.

Кроме того, в воздухе не зафиксировано превышения вредных веществ. Мэр города Крис Пиментель добавил, что предстоит провести "большую следственную работу" для того, чтобы выяснить подробности случившегося.

