01 октября, 21:19Происшествия
Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в кафе в Дагестане
Фото: телеграм-канал Mash Gor
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в придорожном кафе в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Инцидент подпадает под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уточнили в ведомстве. Правоохранители также назвали неисправность газового котла как предварительную причину взрыва.
Вместе с тем следователи добавили, что число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 6 человек. Все они в настоящее время находятся в больнице, где получают квалифицированную помощь.
Взрыв газа произошел в придорожном кафе в населенном пункте Стальское Кизилюртовского района Дагестана 1 октября. В результате ЧП пожара не последовало, также не было зафиксировано разрушения строения, однако стекла оказались выбиты.
Изначально сообщалось о четырех пострадавших. Всех доставили в больницу Кизилюрта, где врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.