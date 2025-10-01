Форма поиска по сайту

01 октября, 21:19

Происшествия

Уголовное дело возбуждено после взрыва газа в кафе в Дагестане

Фото: телеграм-канал Mash Gor

Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в придорожном кафе в Дагестане, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.

Инцидент подпадает под статью об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, уточнили в ведомстве. Правоохранители также назвали неисправность газового котла как предварительную причину взрыва.

Вместе с тем следователи добавили, что число пострадавших в результате ЧП увеличилось до 6 человек. Все они в настоящее время находятся в больнице, где получают квалифицированную помощь.

Взрыв газа произошел в придорожном кафе в населенном пункте Стальское Кизилюртовского района Дагестана 1 октября. В результате ЧП пожара не последовало, также не было зафиксировано разрушения строения, однако стекла оказались выбиты.

Изначально сообщалось о четырех пострадавших. Всех доставили в больницу Кизилюрта, где врачи оценили их состояние как средней степени тяжести.

происшествиярегионы

