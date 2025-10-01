Взрыв газа произошел в кафе в Дагестане

Видео: телеграм-канал Mash Gor

Взрыв газа произошел в кафе в Кизилюртовском районе Дагестана, в результате чего пострадали 4 человека. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС РФ.

По данным ведомства, инцидент случился в придорожном заведении в населенном пункте Стальское. В результате ЧП пожара не последовало.

"Строение не разрушено, выбиты стекла", – говорится в сообщении.

МЧС уточнило, что пострадавшие были доставлены в больницу Кизилюрта. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из многоквартирных домов в городе Ангарске Иркутской области. В результате погиб 1 человек, еще 3 человека пострадали. Всего на улицу эвакуировали 79 жильцов, в том числе 12 детей.

По предварительным данным, взрыв произошел в квартире на первом этаже – в результате в ней выбило окна. После случившегося мэр Ангарского округа Сергей Петров ввел в городе режим чрезвычайной ситуации.

