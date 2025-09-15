Один человек погиб при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме в Ангарске

Фото: телеграм-канал "Сергей Петров. Ангарск"

Тело 56-летнего мужчины обнаружено во время разбора конструкций жилого дома в Ангарске, где произошел взрыв газовоздушной смеси. Об этом сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС России по Иркутской области.

Мэр Ангарского округа Сергей Петров завил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации. Специалисты продолжают проводить обследование конструкций подъезда, после чего начнутся аварийно-спасательные работы, включая поиск жильца пострадавшей квартиры.

Глава округа добавил, что среди пострадавших была 12-летняя девочка. Она получила ушибы мягких тканей лица и сотрясение головного мозга. Эвакуированные жильцы в данный момент находятся в пункте временного размещения на базе местной школы.

Взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из многоквартирных домов в Ангарске 15 сентября. Предварительно, взрыв произошел в квартире на первом этаже – в результате в ней выбило окна.

Возгорания в результате не последовало. Пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. Всего на улицу эвакуировали 79 жильцов, в том числе 12 детей.