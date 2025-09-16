Серия хлопков произошла у административных сооружений Приморья

Фото: 123RF/svglass

Серия хлопков, связанных с использованием газового оборудования, произошла в районе административных сооружений в поселке Щитовая Приморского края. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Спецслужбы оцепили район инцидента, движение транспорта было частично перекрыто. В результате происшествия никто не пострадал, незначительные повреждения получили несколько автомобилей.

"В настоящее время угрозы безопасности населению не имеется. Реализуется комплекс мер по обеспечению безопасности в районе инцидента", – говорится в сообщении администрации.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в одном из многоквартирных домов в городе Ангарске Иркутской области. Предварительно, все случилось в квартире на первом этаже, в результате в ней выбило окна. Возгорания не последовало.

Пострадали три человека, двое из них были госпитализированы. Сотрудники МЧС обнаружили тело 56-летнего мужчины во время разбора конструкций жилого дома.